Матчі Ліги Європи розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Россі
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення вшанувати пам'ять померлого 9 грудня колишнього форварда збірної Італії Паоло Россі.
Усі матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи у четвер розпочнуться з хвилини мовчання, повідомляє пресслужба УЄФА.
Кращий бомбардир чемпіонату світу 1982 року і володар "Золотого м'яча"-82 помер у віці 64-х років.
З туринським "Ювентусом" нападник завоював Кубок європейських чемпіонів, Кубок володарів кубків, Суперкубок УЄФА, два "скудетто" та Кубок Італії.
Фото: Getty Images.