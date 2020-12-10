Помер володар «Золотого м'яча» Паоло Россі

Найкращий футболіст Європи 1982 року, Паоло Россі, помер на 65-му році життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Причина смерті не повідомляється, однак відомо, що Россі мав невиліковну хворобу.

Футболіст є чемпіоном світу 1982 року у складі збірної Італії та найкращим бомбардиром цього турніру. У тому ж році він отримав нагороду «Золотий м'яч» як найкращий футболіст Європи.

Россі народився 23 вересня 1956 року в місті Прато. Вихованець низки юнацьких футбольних команд, останньою з яких була академія «Ювентуса». З 1973 почав залучатися до основної команди туринського клубу.

Провівши за «Ювентус» лише декілько ігор на Кубок Італії, 1975 року був відданий в оренду до «Комо», а згодом грав за «Віченцу», у складі якої з 24 голами у 30 іграх став найкращим бомбардиром Серії A 1977/78, та «Перуджу». У 1979 році, виступаючи за «Перуджу», був звинувачений в участі в договірних матчах, визнаний винним і дискваліфікований на три роки. Після апеляції термін дискваліфікації було зменшено до двох років.

1981 року повернувся до рідного «Ювентуса», який уклав з ним контракт попри триваючу дискваліфікацію гравця. Відбувши покарання, 1982 року повернувся на поле, склавши ударне тріо разом із Мішелем Платіні та Збігневом Бонеком, і допоміг «старій сеньйорі» упродовж наступних років двічі вибороти титул чемпіонів Італії, стати володарями Кубка Італії, Кубка Кубків УЄФА, Суперкубка УЄФА і Кубка чемпіонів УЄФА.

Протягом сезону 1985/86 захищав червоно-чорні кольори «Мілана», а завершив професійну ігрову кар'єру в наступному сезоні 1986/87, граючи за «Верону».

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада помер інший легендарний футболіст – Дієго Марадона. Причиною смерті став серцевий напад, футболісту було 60 років.

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