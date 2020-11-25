Марадона помер від серцевого нападу

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років внаслідок серцевого нападу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Clarin.

Зазначається, що 11 листопада Марадону виписали з лікарні. Він переніс операцію через субдуральну гематому. При цьому повідомлялося, що легендарного ексгравця «Наполі» та збірної Аргентини після виписки доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.

Востаннє Марадону бачили 30 жовтня на матчі першого туру чемпіонату Аргентини, де грала його команда «Хімнасія і Есгріма». Матч був якраз присвячений 60-річчю Марадони.

Сам легендарний футболіст тоді не залишився дивитися гру через погане самопочуття. Невдовзі його поклали в клініку під Буенос-Айресом.

Лікар 60-річного футболіста невролог Леопольдо Луке зазначив, що проблема, найімовірніше, спричинена аварією, хоча Марадона сказав, що не пам’ятає жодного конкретного інциденту. Крім того, за словами фахівця, у 2005 році Марадона переніс операцію на шлунку, щоб скинути 50 кілограмів, і це зробило його схильним до анемії.

Марадона, який зловживав наркотиками і алкоголем, раніше переніс два серцеві напади і заразився гепатитом.

Поряд із бразильцем Пеле, якому минулого місяця виповнилося 80 років, Марадона вважався одним із найвидатніших футболістів усіх часів. Його гол «Рука Бога» у ворота Англії в 1986 році є одним із найбільш суперечливих в історії чемпіонатів світу.