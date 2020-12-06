Роналду і Мессі увійшли до збірної кращих футболістів 2020 року за версією IFFHS
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визначила символічну збірну кращих гравців за результатами 2020 року.
Як передає Укрінформ, команда за версією IFFHS виглядає наступним чином:
воротар - Мануель Нойєр (Німеччина / "Баварія");
захисники - Трент Александер-Арнолд (Англія / "Ліверпуль"), Серхіо Рамос (Іспанія / "Реал"), Вірджіл ван Дейк (Голландія / "Ліверпуль"), Альфонсо Девіс (Канада / "Баварія");
півзахисники - Йозуа Кімміх (Німеччина / "Баварія"), Тіаго Алькантара (Іспанія / "Баварія", "Ліверпуль"), Кевін де Брейне (Бельгія / "Манчестер Сіті");
нападники - Кріштіану Роналду (Португалія / "Ювентус"), Роберт Левандовський (Польща / "Баварія"), Ліонель Мессі (Аргентина / "Барселона").
На фото: Ліонель Мессі (ліворуч) і Кріштіану Роналду (Getty Images).