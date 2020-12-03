Визначився склад півфінальних пар Ліги націй УЄФА

Фінальна стадія другого розіграшу Ліги націй УЄФА пройде в жовтні 2021 року в Італії.

Як повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА), чотири переможці груп Ліги А Бельгія, Іспанія, Італія і Франція розіграють трофей на двох італійських аренах - "Джузеппе Меацца" у Мілані і "Ювентус Стедіум" в Турині, передає Укрінформ.

Півфінальні пари визначило 3 ​​грудня сліпе жеребкування:

6 жовтня: Італія - ​​Іспанія ("Джузеппе Меацца")

7 жовтня: Бельгія - Франція ("Ювентус Стедіум").

10 жовтня: матч за трете місце ("Ювентус Стедіум")

10 жовтня: фінал ("Джузеппе Меацца").

Нагадаємо, переможцем першого розіграшу Ліги націй УЄФА є збірна Португалії.