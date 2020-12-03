Визначився склад півфінальних пар Ліги націй УЄФА
Укрінформ
Фінальна стадія другого розіграшу Ліги націй УЄФА пройде в жовтні 2021 року в Італії.
Як повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА), чотири переможці груп Ліги А Бельгія, Іспанія, Італія і Франція розіграють трофей на двох італійських аренах - "Джузеппе Меацца" у Мілані і "Ювентус Стедіум" в Турині, передає Укрінформ.
Півфінальні пари визначило 3 грудня сліпе жеребкування:
6 жовтня: Італія - Іспанія ("Джузеппе Меацца")
7 жовтня: Бельгія - Франція ("Ювентус Стедіум").
10 жовтня: матч за трете місце ("Ювентус Стедіум")
10 жовтня: фінал ("Джузеппе Меацца").
Нагадаємо, переможцем першого розіграшу Ліги націй УЄФА є збірна Португалії.