Шевченко: «Динамо» і «Шахтар» пройдуть у наступний раунд Ліги Європи

Наставник збірної України налаштований оптимістично.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що українські гранди «Динамо» і «Шахтар» вдало виступлять у Лізі Європи в цьому сезоні, повідомляє Футбол NEWS, передає Укрінформ.

«Шахтар» і «Динамо» боєздатні в єврокубках, знаходяться в хорошій формі. Я залишуся в Києві на ігри «Динамо» і «Шахтаря». Я вважаю, що єврокубкова весна для нас буде вдалою, наші клуби пройдуть і дійдуть ще далі», - сказав Шевченко.

В 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» зіграє з «Брюгге», а «Шахтар» битиметься з «Маккабі Тель-Авів». Перші поєдинки пройдуть 18 лютого в 20:00 і 22:00, відповідно.

Нагадаємо, «Динамо» посідає перше місце в чемпіонаті України після 14 турів з 33 очками. Команда Луїша Каштру відстає від киян на три залікових пункти.

Фото: УАФ.