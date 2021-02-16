З чим «Динамо» підходить до Ліги Європи

Головні переваги в протистоянні з «Брюгге»: досвід Луческу, форма Циганкова, голи Бесєдіна

Якщо не станеться нічого надзвичайного (погода, пандемія), то 18 лютого київське «Динамо» відновить свій єврокубковий сезон. Цього дня команда Мірчи Луческу прийматиме на НСК «Олімпійський» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи бельгійський «Брюгге». В якому стані динамівці підходять до міжнародних поєдинків і на що вони розраховують в ЛЄ?

Непереконливі спаринги

«Динамо» провело дуже непереконливі спаринги. Кияни виграли лише половину з 8 матчів (2 нічиї, 2 поразки). І це при тому, що суперниками на зборах в ОАЕ і Туреччині були клуби з Болгарії, Білорусі, Грузії і навіть експериментальний склад збірної Йорданії.

До якості гри киян було багато питань. Зрозуміло, що Луческу експериментував, але навіть за цих обставин воротарі та захисники команди мали грати надійніше. Також динамівці продемонстрували дуже слабку комбінаційну гру. Більшого чекали від лідерів Циганкова і Де Пени. Розчарували нападники Супряга і Бесєдін, які не забили жодного м’яча.

Оптимізм після «Олімпіка»

Після вольової перемоги над «Олімпіком» (3:1), в першому після зимової паузи матчі УПЛ, у вболівальників «Динамо» настрій покращився. І тут справа не лише в результаті. Оптимізму додала форма ключових виконавців (Циганков, Буяльський, Сидорчук, Миколенко, Попов) та голи Артема Бесєдіна.

Нагадаємо, що це був перший матч Бесєдіна після річної дискваліфікації, і одразу два голи. Артем повертає собі статус основного нападника «Динамо», який не лише забиває, але й виконує величезний об’єм силової роботи. Луческу вміло вбудував його у схеми атак команди, а мороз і важкий газон лише допомагають специфічному стилю Бесєдіна.

Інша підстава вірити в «Динамо» - форма Віктора Циганкова. В його активі три результативні передачі з «Олімпіком» та відмінний стан «фізики». Циганков нарешті залікував свої травми, повністю пройшов зимові збори, і зараз просто літає по полю. Зважаючи, що за рівнем і класом гри Циганкову немає рівних ні в «Динамо», ні в «Брюгге», то саме він і є вирішальним фактором на користь киян в майбутньому протистоянні.

Інші плюси і мінуси «Динамо»

Якщо говорити про переваги киян, то насамперед це досвід Мірчи Луческу. При ньому команда стала грати набагато стабільніше, впевненіше і навчилась дотискати свої матчі. Подібних суперників з другого європейського ешелону Луческу проходив в своїй кар’єрі неодноразово. Тому у «Брюгге» він здатен виграти і з обережною тактикою, і за допомогою підсилення гри в другому таймі.

Позитивним моментом є і те, що Луческу вже визначився з основою на «Брюгге». Бущан виграв воротарську конкуренцію. В захисті гратимуть Караваєв і Миколенко на флангах, Попов і Кендзьора (замінює травмованого Забарного) в центрі. В середині поля діятиме трикутник Сидорчук – Буяльський – Шапаренко (Андрієвський і Леднєв перші на заміну). Атаку сформують два вінгери – Циганков і де Пена (або Жерсон Родрігеш) та чистий форвард Бесєдін.

Щодо недоліків, то головним мінусом може стати боротьба на два фронти (вперше за кілька сезонів «Динамо» претендує на чемпіонство) та брак одного-двох атакуючих гравців високого рівня. Особливо, на тлі відсутності трансферів і травми Вербича.

Святослав Василик, Київ

Фото: сайт ФК "Динамо"