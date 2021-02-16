Ліга Європи: визначилися арбітри матчів за участю «Динамо» та «Шахтаря»

Стали відомі арбітри першого футбольного матчу 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" (Київ) - "Брюгге" (Бельгія).

Зустріч розсудить бригада з Фінляндії, передає Укрінформ.

Головний арбітр - Маттіас Гестраніус, асистенти - Ян Петер Аравірта і Мікко Алакаре. Четвертий рефері - Даніеле Довері (Італія).

Матч "Динамо" - "Брюгге" пройде в Києві 18 лютого і розпочнеться о 19.55.

Цього ж дня у Тель-Авіві донецький "Шахтар" зустрінеться в 1/16 Ліги Європи з ізраїльським клубом "Маккабі". Гру обслуговуватимуть французькі судді.

Головний арбітр - Франсуа Летексьє, лайнсмени - Сіріль Муньє та Меді Рамуні, четвертий рефері - Карім Абед.

Поєдинок "Маккабі" - "Шахтар" розпочнеться в четвер о 22.00.

На фото Маттіас Гестраніус/yle.fi.