У тренерів і троїх футболістів «Брюгге» виявили коронавірус

Бельгійський футбольний клуб "Брюгге" зробив офіційну заяву щодо спалаху в ньому COVID-19 перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Динамо", який запланований в Києві на 17 лютого.

Коронавірус виявили у головного тренера бельгійців Філіппа Клемана та його асистентів, а також у троїх гравців команди, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Учора вранці вся перша команда "Брюгге", включаючи обслуговуючий персонал, пройшла тестування на COVID-19 перед вильотом до Києва на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського "Динамо". Результати тестів виявилися позитивними для головного тренера "​​Брюгге" Філіппа Клемана та його асистентів. Крім того, коронавірус раніше виявили у троїх гравців команди - Стефано Денсвіла, Матея Митровича та Ганса Ванакена. Шарль де Кетеларе, у якого була підозра на COVID-19, отримав негативний результат тесту і вирушить до столиці України", - зазначається у повідомленні.

Усі представники команди, в яких виявили коронавірус, ізольовані на карантин. На матчі у Києві бельгійцями керуватимуть наставник молодіжної команди "Брюгге" Рік Де Міл та його асистент Тім Смолдерс.

Фото: ФК "Брюгге".