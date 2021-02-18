«Шахтар» обіграв «Маккабі» у матчі Ліги Європи УЄФА
Укрінформ
Футболісти донецького «Шахтаря» здобули виїзну перемогу над ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Поєдинок на «Блумфілді» завершився з рахунком 2:0 на користь «гірників», повідомляє Укрінформ.
Успіх «Шахтарю» принесли влучні удари Алана Патріка, який на 31-й хвилині скористався результативною передачею Миколи Матвієнка, та Тете - після гольового пасу Фернандо.
Поєдинок у відповідь пройде на НСК «Олімпійський» в Києві 25 лютого, початок о 19.55.
Переможець протистояння за сумою двох матчів отримає путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Фото: ФК «Шахтар».