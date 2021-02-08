Головні інтриги і сюжетні лінії Australian Open-2021

В Мельбурні стартував перший в цьому році турнір серії Grand Slam.

Як то кажуть, від долі не втечеш. У минулому сезоні Australian Open став єдиним турніром «Великого шолома», який пройшов в звичному режимі - до січня коронавірус ще не встиг захопити світ. Однак тепер ця доля спіткала і Австралійський чемпіонат - нехай і не в нещасливому 2020 році.

На проведення великого турніру в Мельбурні були витрачені величезні зусилля: як з боку організаторів, так і з боку гравців. Australian Open-2021 через обов'язковий двотижневий карантин для всіх учасників пройде в незвичні терміни - в середині лютого, - а кваліфікація турніру була зіграна ще в січні в Дубаї.

Деякі гравці перед стартом турнірів напередодні Відкритого чемпіонату Австралії перебували на повній ізоляції через те, що при перельоті в Мельбурн знаходилися в одному літаку з людями зараженими коронавірусом, тому вся їхня підготовка вийшла зім'ятою.

Гравці підходять до турніру з таким різним ступенем готовності, що прогнозувати щось дуже важко, але ми все ж спробуємо виділити головні інтриги.

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Чоловічі розбірки: Джокович попереду всіх, але претендентів досить

У чоловічій сітці головним претендентом на перемогу, причому з великим відривом від конкурентів, аналітики Parimatch виділяють Новака Джоковича, пропонуючи коефіцієнт 2,10. Серб вже вісім разів брав титул в Мельбурні, в тому числі, в двох останніх розіграшах, тому зайвим буде сказати, що на цих кортах він любить і вміє грати. Більш того, Джокович, як і ще кілька топ-гравців, проходив особливий карантин окремо від інших тенісистів – в Аделаїді. Там було більше можливостей для тренувань і підготовки, тому, по ідеї, серб зараз повинен перебувати ще і в непоганій формі.

Друга ракетка світу Рафаель Надаль нині на другому місці в списку претендентів - його підсумкову перемогу на турнірі Parimatch оцінює коефіцієнтом 6,50. Надаль також готувався до Australian Open в Аделаїді. В його ситуації складності додає те, що він продовжує відчувати проблеми зі спиною вже два тижні, про що повідомив безпосередньо перед стартом турніру. Зніматися іспанець поки не збирається, але його стан і здатність показати кращий результат викликають питання.

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Реальним кандидатом на трофей можна вважати і росіянина Данила Медведєва (коефіцієнт 7,0). Видавши приголомшливу кінцівку минулого сезону, перемігши на Masters в Парижі і Підсумковому турнірі в Лондоні, Медведєв продовжує демонструвати чудову гру вже в 2021-му році. Буквально за день до старту Australian Open Медведєв виграв разом зі збірною Росії командний турнір ATP Cup, здобувши перемоги у всіх своїх чотирьох матчах і віддавши суперникам всього один сет. Росіянин перебуває в когорті топ-гравців вже більше двох років і доріс до прориву на турнірі «Великого шолома».

Минулорічний фіналіст Australian Open Домінік Тім, на думку аналітиків Parimatch, має рівні з Медведєвим шанси на титул - коефіцієнт 7,0. На відміну від росіянина, австрієць грав не так багато на тижні перед стартом Australian Open, і його поточна форма залишається загадкою. Проте третій номер посіву і непогана сітка можуть дозволити Тіму розраховувати на прохід до пізніх стадіях турніру, а характеру у вирішальних матчах йому ніколи не бракувало.

Також не варто списувати з рахунків і гравців «другого ешелону». Андрій Рубльов (коефіцієнт на підсумкову перемогу - 25,0) показав непогану готовність до турніру під час ATP Cup, де здобув чотири перемоги в чотирьох матчах. Коефіцієнт на перемогу в турнірі німця Олександра Звєрєва (13,0) пояснюється проривом його в минулому сезоні, коли він вперше в кар'єрі дійшов до фіналу турніру «Великого шолома» і практично його виграв, упустивши перемогу з рахунку 2:0 по партіях. А Стефанос Ціціпас (коефіцієнт 10,0) давно заявляє про свої наміри стати одним з перших тенісистів, хто замінить невблаганно старіючих багаторічних домінаторів Тура.

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Уже в першому колі Australian Open звертають на себе увагу кілька дуже інтригуючих протистоянь, але найяскравішою вивіскою, мабуть, можна назвати зустріч Григора Димитрова та Марина Чиліча. Колишні гравці десятки неодноразово добиралися до вирішальних стадій великих турнірів, а хорват свого часу навіть вигравав US Open. Однак, тепер через невдачі останніх років він не потрапив навіть у посів, тому змушений буде битися з міцним суперником вже в першому раунді. Димитрова аналітики Parimatch розглядають в якості претендента на перемогу (коефіцієнт 1,64), проте не буде нічого дивного, якщо Чиліч створить міні-сенсацію на правах андердога (коефіцієнт 2,26).

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Жіночі інтриги: Барті? Осака? Або навіть Серена?

Що стосується жіночої сітки, то тут аналітики Parimatch виділяють дві головні претендентки на перемогу - чемпіонку турніру-2019 Наомі Осаку (коефіцієнт 6,50) і першу ракетку світу Ешлі Барті (7,00).

Давайте по порядку. Осака вже давно довела свою спроможність у грі на швидких покриттях, вигравши не тільки Australian Open, а й US Open в минулому році. У Мельбурні японка перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії зіграла на одному з турнірів WTA 500 і без видимих ​​зусиль дійшла до півфіналу, після чого вирішила знятися, щоб в кращій готовності підійти вже до головних боїв на «Зеленому континенті». Як і топ-гравці ATP-туру, Осака пересиділа карантин в Аделаїді, де могла повноцінно тренуватися і працювати зі спаринг-партнерами, тому питань до її поточної формі не виникає.

Барті взагалі була звільнена від карантину, оскільки останні 11 місяців перебувала в Австралії. Після початку пандемії перша ракетка світу в 2020-му році не зіграла жодного турніру, але зберегла своє становище через те, що WTA вирішила «заморозити» завойовані раніше очки до березня цього року. Були побоювання, що такий тривалий простій позначиться на грі Барті, але вона їх розвіяла на останньому тижні перед Australian Open, вигравши турнір WTA 500 в Мельбурні. Австралійка як і раніше дуже майстерно поєднує в своїй грі агресивну і потужну манеру з умінням вести затяжні розіграші і руйнувати дії суперниці. Додамо сюди ще й підтримку домашніх трибун, і отримаємо тенісистку, яка всерйоз може претендувати на титул.

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У фіналі турніру WTA 500 в Мельбурні Барті обіграла Гарбінє Мугурусу, яка на старті сезону-2021 приємно дивує своєю стабільністю. На шляху до вирішального матчу іспанка не помітила жодної суперниці, вигравши всі чотири поєдинки в двох партіях, віддавши опоненткам всього лише 10 геймів. Однак у фіналі іспанка натрапила на незручну суперницю, яка не дозволила їй сповна використовувати свої сильні сторони. Перемогу Гарбінє Мугуруси на Australian Open аналітики Parimatch оцінюють коефіцієнтом 11,0, але якщо іспанці вдасться попрацювати над помилками, вона цілком здатна замахнутися на титул. Не будемо забувати, що в минулому році вона програла на кортах «Мельбурн-Парку» лише в фіналі Софії Кенін.

Американка і в цьому році буде претендувати на перемогу, хоча її шанси аналітики Parimatch виділяють як не самі кращі (коефіцієнт 19,0). На турнірі WTA 500 в Мельбурні перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії Кенін практично без шансів програла Гарбінє Мугурусі на стадії чвертьфіналу, та й до того демонструвала гру, далеку від кращих зразків. Поки що американці не вистачає стабільності, але у неї ще є час все виправити.

Одна з головних загадок Australian Open-2021 - як себе проявить Серена Вільямс? 39-річна американка не приховує своїх амбіцій завоювати 24-й «Шолом», але для цього їй потрібно розібратися з набагато більш молодими суперницями. Швидше за все, саме з цієї причини Серена знялася з турніру WTA 500 в Мельбурні на стадії чвертьфіналу, пославшись на болі в правому плечі, а насправді, надавши собі кілька днів відпочинку перед насиченим турніром. Аналітики Parimatch пропонують на підсумкову перемогу Вільямс-молодшої коефіцієнт 10,0, але якісь аргументи за чи проти легендарної американки знайти важко. На даному етапі в неї можна лише вірити, а на подвиги ця тенісистка здатна завжди.

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Також далеко вперед пройти по сітці можуть друга ракетка світу Симона Халеп (13,0) і білоруска Аріна Соболенко (ті ж 13,0). Друга перед поїздкою в Мельбурн видала приголомшливу 15-матчеву переможну серію, яку на цьому тижні перервала тільки Кайя Канепі. Соболенко після зміни тренера в минулому році заграла набагато спокійніше і раціональніше, а це саме те, чого не вистачало їй раніше на турнірах «Великого шолома».

Серед українок традиційно вище всіх котирується Еліна Світоліна, але в число головних претенденток на титул її віднести важко. Аналітики Parimatch пропонують на її підсумкову перемогу коефіцієнт 34,0, але стадію першого раунду перша ракетка України зобов'язана проходити - її суперницею буде маловідома чешка Марі Боузкова (коефіцієнт на перемогу Світоліной 1,40 проти 3,00 на суперницю).

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Цього року українське представництво в жіночій сітці одиночного розряду Australian Open буде не таким численним, як у минулі роки. Крім Світоліной, на турнірі також виступить 18-річна Марта Костюк. У першому колі вона зіграє проти 32-ї сіяної на турнірі росіянки Вероніки Кудерметовой, яка не так давно обігравала її в півфіналі турніру в Абу-Дабі. Цього разу російська тенісистка знову має кращими шансами на перемогу (коефіцієнт 1,71), але Костюк здатна взяти реванш (2,15) і пробитися в наступну стадію.

Australian Open-2021 пройде з 8 по 21 лютого і обіцяє бути дуже непередбачуваним. Головне, за що доводиться переживати, щоб коронавірус не порушив плани організаторів, як це вже було під час турнірів в Мельбурні на цьому тижні. У зв'язку з тим, що матчі Відкритого чемпіонату Австралії зможуть відвідувати глядачі, побоювань ще більше, але рівень організації турніру настільки високий, що хочеться гнати ці думки подалі від себе і думати тільки про теніс.

Фото: Getty Images