CAS відхилив апеляцію Ястремської з приводу її відсторонення від виступів

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) озвучив своє рішення у справі української тенісистки Даяни Ястремський, яка була тимчасово відсторонена від виступів через позитивний тесту на допінг.

Апеляція спортсменки відхилена, повідомляє 3 лютого офіційний сайт CAS, передає Укрінформ.

Про позитивний допінг-тест Даяни Ястремськоъ та тимчасове відсторонення від виступів на період розслідування стало відомо 7 січня.

22 січня Незалежний трибунал ITF відхилив клопотання Ястремський про скасування тимчасового відсторонення від виступів через позитивний тест на допінг. Пізніше тенісистка подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Обидві сторони домовилися про прискорений процес, щоб рішення було выдоме до 3 лютого, і українка мала шанс зіграти на Australian Open.

Фото: Jimmie48 Photography.