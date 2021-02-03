CAS відхилив апеляцію Ястремської з приводу її відсторонення від виступів
Укрінформ
Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) озвучив своє рішення у справі української тенісистки Даяни Ястремський, яка була тимчасово відсторонена від виступів через позитивний тесту на допінг.
Апеляція спортсменки відхилена, повідомляє 3 лютого офіційний сайт CAS, передає Укрінформ.
Про позитивний допінг-тест Даяни Ястремськоъ та тимчасове відсторонення від виступів на період розслідування стало відомо 7 січня.
22 січня Незалежний трибунал ITF відхилив клопотання Ястремський про скасування тимчасового відсторонення від виступів через позитивний тест на допінг. Пізніше тенісистка подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Обидві сторони домовилися про прискорений процес, щоб рішення було выдоме до 3 лютого, і українка мала шанс зіграти на Australian Open.
Фото: Jimmie48 Photography.