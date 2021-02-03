Тенісні матчі четверга на турнірах у Мельбурні скасували через COVID-19
Укрінформ
Усі завтрашні матчі в Мельбурні (Австралія) скасовані через позитивний тест на коронавірус у одного з працівників карантину Australian Open.
Про це у Twitter повідомляє пресслужба Australian Open, передає Укрінформ.
Усі тенісисти та працівники Australian Open, які могли перетинатися з зараженою людиною, мають ізолюватися і здати тести на ковід. Повідомляється, що таких контактів може бути приблизно 500-600.
Рішення щодо продовження змагань у п'ятницю організатори приймуть пізніше.
Фото: twitter.com/AustralianOpen.