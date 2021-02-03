Тенісні матчі четверга на турнірах у Мельбурні скасували через COVID-19

Тенісні матчі четверга на турнірах у Мельбурні скасували через COVID-19

Укрінформ
Усі завтрашні матчі в Мельбурні (Австралія) скасовані через позитивний тест на коронавірус у одного з працівників карантину Australian Open.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Australian Open, передає Укрінформ. 

Усі тенісисти та працівники Australian Open, які могли перетинатися з зараженою людиною, мають ізолюватися і здати тести на ковід. Повідомляється, що таких контактів може бути приблизно 500-600.

Читайте також: Світоліна: Під час матчу з Остапенко мені вдалося змінити гру

Рішення щодо продовження змагань у п'ятницю організатори приймуть пізніше.

Фото: twitter.com/AustralianOpen.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-