Тенісні матчі четверга на турнірах у Мельбурні скасували через COVID-19

Усі завтрашні матчі в Мельбурні (Австралія) скасовані через позитивний тест на коронавірус у одного з працівників карантину Australian Open.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Australian Open, передає Укрінформ. Усі тенісисти та працівники Australian Open, які могли перетинатися з зараженою людиною, мають ізолюватися і здати тести на ковід. Повідомляється, що таких контактів може бути приблизно 500-600. Читайте також: Світоліна: Під час матчу з Остапенко мені вдалося змінити гру Рішення щодо продовження змагань у п'ятницю організатори приймуть пізніше. Фото: twitter.com/AustralianOpen.