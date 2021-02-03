Світоліна: Під час матчу з Остапенко мені вдалося змінити гру

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над Оленою Остапенко з Латвії у третьому колі турніру WTA Gippsland Trophy у Мельбурні - 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Українська тенісистка зазначила, що під час зустрічі їй вдалося переграти суперницю після поразки у першій партії, повідомляє BTU.

"Під час матчу через вітер було важко зловити ритм. Проти Остапенко нелегко грати, бо вона часто діє активно, і ти завжди маєш бути напоготові. У першому сеті я грала дещо плоско. Потім намагалася повертати якомога більше м'ячів на бік суперниці і отримувати перевагу там, де був шанс. Мене дуже порадувало те, як я змогла відігратися після поразки у першій партії. Головне завдання було в тому, щоб грати більш агресивно і частіше потрапляти в корт, оскільки у першому сеті я наробила багато помилок... Що стосується чвертьфінального матчу проти Елізе Мертенс, то я знаю її гру. Це буде зовсім інша зустріч. Для мене буде важливо із самого початку грати у свій кращий теніс. Мертенс намагається діяти агресивно, тому ми з тренером узгодимо плану на гру", - сказала Еліна.

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Додамо, що Gippsland Trophy завершиться 6 лютого.

Фото: btu.org.