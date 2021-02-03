Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Мельбурні

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна подолала третій раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Gippsland Trophy в Мельбурні (Австралія) з призовим фондом $565,53 тис.

За вихід до чвертьфіналу змагань посіяна під 3-м номером Світоліна здобула вольову перемогу над 13-м номером «посіву» Оленою Остапенко з Латвії - 6:7 (4:7), 6:3, 6:2, передає Укрінформ.

Путівку до півфіналу турніру Світоліна розіграє з 21-ю «ракеткою» світу Елізе Мертенс з Бельгії, яка в свою чергу обіграла француженку Каролін Гарсію - 7:6 (7:1), 6:3.

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Gippsland Trophy пройде до 6 лютого.

Фото: Jimmie48 Photography.