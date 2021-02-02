Костюк вийшла до другого кола парного розряду на турнірі WTA у Мельбурні

Українсько-білоруський тандем Марта Костюк - Олександра Соснович успішно подолав стартовий бар'єр турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Yarra Valley Classic у Мельбурні (Австралія) з призовим фондом $565,53 тис.

За вихід до другого раунду парних змагань Костюк і Соснович з рахунком 6:2, 3:6, 10:8 обіграли американській дует Ейжа Мухаммад - Джессіка Пегула, передає Укрінформ.

Путівку до чвертьфіналу турніру Костюк і Соснович розіграють з посіяними під 6-м номером китаянками Сюй Іфань та Ян Чжаосюань, які у свою чергу взяли гору над чорногоркою Данкою Ковінич та італійкою Ясміне Паолині - 6:4, 6:4.

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Нагадаємо, Марта Костюк у першому колі одиночного розряду у середу, 3 лютого, зійдеться з Габріелою Дабровскі з Канади.