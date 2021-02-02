Кіченок завершила виступ після першого кола турніру WTA у Мельбурні
Укрінформ
Українсько-латвійському дуету Людмила Кіченок - Олена Остапенко не вдалося подолати стартове коло турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Yarra Valley Classic у Мельбурні (Австралія) з призовим фондом $565,53 тис.
У матчі за вихід до другого раунду парних змагань посіяні під 7-м номером Кіченок і Остапенко поступилися американкам Корі Гауфф і Кеті Макнеллі - 3:6, 4:6, передає Укрінформ.
Українсько-білоруський тандем Марта Костюк - Олександра Соснович сьогодні протистоятиме у Мельбурні американській парі Ейжа Мухаммад - Джессіка Пегула.
Фото: BTU.