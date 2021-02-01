Світоліна: Я знайома зі стилем гри Остапенко

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна у другому колі турніру Жіночої тенісної асоціації Gippsland Trophy в Мельбурні обіграла Андреа Петкович з Німеччини - 6:1, 6:4 і в матчі за чвертьфінал зустрінеться з Оленою Остапенко.

Українська тенісистка зазначила, що вона знайома зі стилем гри представниці Латвії (№45 WTA), повідомляє BTU.

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"По-моєму, востаннє ми зустрічалися c Оленою на турнірі в Досі. Я ще не переглядала, як ми грали. У мене є день для підготовки, аби обговорити усе з тренером і скласти план. У цілому я знаю стиль гри Остапенко та чого від неї очікувати. Зокрема, у Остапенко досить плоскі удари... Якщо перед турніром Grand Slam проводиш матчі з більш складними суперницями, це швидше спрямовує тебе в ігрову колію. Нині краще проводити зустрічі із сильними суперницями і намагатися вибиратися зі складних ситуацій", - заявила Світлина.

Фото: tennis.com.au.