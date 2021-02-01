Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA в Мельбурні

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна впевнено стартувала на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Gippsland Trophy в Мельбурні (Австралія) з призовим фондом $565,53 тис.

У другому колі змагань посіяна під 3-м номером Світоліна завдала поразки німкені Андреа Петкович - 6:1, 6:4, передає Укрінформ. За вихід до чвертьфіналу турніру Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Олена Остапенко (Латвія, 13) - Данка Ковінич (Чорногорія). Читайте також: Цуренко програла на старті турніру WTA у Мельбурні Gippsland Trophy завершиться 6 лютого. Фото: WTA / Jimmie48 Photography.