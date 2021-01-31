Цуренко програла на старті турніру WTA у Мельбурні

Українка Леся Цуренко не змогла подолати перше коло турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Gippsland Trophy у Мельбурні (Австралія) з призовим фондом $565,53 тис.

У матчі за вихід до другого раунду змагань Цуренко поступилася Олександрі Соснович з Білорусі - 6:3, 4:6, 4:6, передає Укрінформ.

Зустріч тривала близько 2 годин. У другій партії Цуренко не скористалася перевагою 4:0. Після цього Соснович взяла шість геймів поспіль, а потім виграла і третій сет.

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Нагадаємо, що в другий день змагань в боротьбу вступить перша «ракетка» України Еліна Світоліна.

На фото: Леся Цуренко (Getty Images).