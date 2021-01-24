Незалежний Трибунал відмовив Ястремський відновити виступи на корті

Незалежний Трибунал відхилив клопотання української тенісистки Даяни Ястремської про скасування тимчасового відсторонення у зв'язку з порушенням антидопінгової програми.

Як повідомляє BTU, про позитивний допінг-тест Ястремської і тимчасове відсторонення від виступів на період розслідування стало відомо 7 січня. Минулого тижня українка разом з іншими гравцями полетіла з Катару до Австралії, передає Укрінформ.

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Відзначається, що Ястремська може оскаржити рішення Трибуналу в Спортивному арбітражному суді.