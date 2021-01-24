Незалежний Трибунал відмовив Ястремський відновити виступи на корті
Укрінформ
Незалежний Трибунал відхилив клопотання української тенісистки Даяни Ястремської про скасування тимчасового відсторонення у зв'язку з порушенням антидопінгової програми.
Як повідомляє BTU, про позитивний допінг-тест Ястремської і тимчасове відсторонення від виступів на період розслідування стало відомо 7 січня. Минулого тижня українка разом з іншими гравцями полетіла з Катару до Австралії, передає Укрінформ.
Відзначається, що Ястремська може оскаржити рішення Трибуналу в Спортивному арбітражному суді.