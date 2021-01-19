Світоліна запланувала зіграти на трьох турнірах після Australian Open

Перша «ракетка» України і п'ятий номер Жіночої тенісної асоціації (WTA) Еліна Світоліна знаходиться в попередніх заявках на турніри WTA в Досі (1-6 березня), Дубаї (7-13 березня) і Маямі (23 березня - 3 квітня).

Як повідомляє БТУ, офіційну заявку на турнір в Катарі мають оприлюднити вже за тиждень, передає Укрінформ.

Нині Світоліна перебуває в Мельбурні, куди прилетіла з Абу-Дабі минулого тижня. На початку лютого українка зіграє на турнірі WTA500, а потім виступить на Відкритому чемпіонаті Австралії - Australian Open.

Фото: WTA.