Марта Костюк вперше увійшла в топ-80 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 18 січня.

Як повідомляє BTU, українка Марта Костюк піднялася на 21 сходинку і вперше в кар'єрі посіла 78-е місце в списку найсильніших тенісисток світу, передає Укрінформ.

Зберегли свої позиції інші представниці України в топ-100 рейтингу WTA: Еліна Світоліна (5) і Даяна Ястремська (29). Катерина Козлова залишилася на 106-му місці, а Катаріна Завацька втратила одну позицію - 119.

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Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку румунка Симона Халеп, японка Наомі Осака і американка Софія Кенін.

Фото: Jimmie48 Photography.