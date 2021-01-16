Костюк проведе 14 днів на карантині без права тренувань

У одного з пасажирів її рейсу був виявлений коронавірус.

Українська тенісистка Марта Костюк і ще 23 гравця проведуть 14 днів на суворому карантині в Австралії, де пройде турнір «Великого шолома», повідомляє тенісистка у своєму твіттері, передає Укрінформ.

У одного з пасажирів її рейсу з Абу-Дабі в Мельбурн діагностували коронавірус.

Згідно з протоколом безпеки, тенісисти, в числі яких Костюк, проведуть в готелі 14 днів без права залишати його на 5 годин для тренувань.

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Нагадаємо, що Australian Open пройде з 8 по 21 лютого 2021 року.

Фото: j48tennis.net.