Костюк проведе 14 днів на карантині без права тренувань
Укрінформ
У одного з пасажирів її рейсу був виявлений коронавірус.
Українська тенісистка Марта Костюк і ще 23 гравця проведуть 14 днів на суворому карантині в Австралії, де пройде турнір «Великого шолома», повідомляє тенісистка у своєму твіттері, передає Укрінформ.
У одного з пасажирів її рейсу з Абу-Дабі в Мельбурн діагностували коронавірус.
Згідно з протоколом безпеки, тенісисти, в числі яких Костюк, проведуть в готелі 14 днів без права залишати його на 5 годин для тренувань.
Нагадаємо, що Australian Open пройде з 8 по 21 лютого 2021 року.
Фото: j48tennis.net.