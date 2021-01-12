Марта Костюк підніметься на 78 місце рейтингу WTA

Українська тенісистка Марта Костюк (№99 WTA) значно пондімется у світовому рейтингу.

18-річна киянка посідатиме рекордне для себе 78-е місце, засвідчує Live-рейтинг WTA.

Раніше найкращим результатом Марти був 97-й рядок рейтингу (листопад 2020 року).

Такий прогрес став можливий після яскравого виступу української тенісистки на змаганнях в Абу-Дабі (ОАЕ), де вона вперше дійшла до півфінальної стадії турнірів WTA.

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Додамо, що 2020 рік Марта розпочинала на 156-й позиції в рейтингу. Минулого року вона грала у трьох фіналах турнірів ITF, один з яких - у Каїрі (Єгипет) - виграла.

Фото: j48tennis.net.