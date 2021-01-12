Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Australian Open
Укрінформ
Український теннісист Сергій Стаховський (№201 АТР) здобув право виступити у фіналі відбору першого в сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії.
У фіналі кваліфікації киянин переміг австралійця Джейсона Кублера - 7:6 (7:4), 6:4, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 46 хвилин.
У фіналі відбору Стаховський також гратиме з австралійцем - 19-річним Дейном Свіні (794).
Кваліфікація Australian Open-2021 проходить в Досі (Катар).
Фото: skysports.com.