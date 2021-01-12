Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Australian Open

Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Australian Open

Укрінформ
Український теннісист Сергій Стаховський (№201 АТР) здобув право виступити у фіналі відбору першого в сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії.

У фіналі кваліфікації киянин переміг австралійця Джейсона Кублера - 7:6 (7:4), 6:4, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 46 хвилин.

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У фіналі відбору Стаховський також гратиме з австралійцем - 19-річним Дейном Свіні (794). 

Кваліфікація Australian Open-2021 проходить в Досі (Катар). 

Фото: skysports.com.

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