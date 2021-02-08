Australian Open першого дня турніру відвідали майже 18 тис глядачів
Укрінформ
Організатори першого в сезоні турніру Grand Slam Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу стартового дня відвідали 17 тисяч 922 глядачі.
Про це пресслужба змагань, що проходять на трибунах "Мельбурн-Парку", повідомила на сторінці у Twitter, передає Укрінформ.
На початку лютого влада штату Вікторія дозволили організаторам приймати не більше 30 тисяч глядачів на день протягом першого тижня змагань.
Як повідомлялося, перша "ракетка" України Еліна Світоліна стартує на Australian Open у вівторок, 9 лютого.
Фото: twitter.com/AustralianOpen.