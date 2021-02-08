Australian Open першого дня турніру відвідали майже 18 тис глядачів

Організатори першого в сезоні турніру Grand Slam Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу стартового дня відвідали 17 тисяч 922 глядачі.

Про це пресслужба змагань, що проходять на трибунах "Мельбурн-Парку", повідомила на сторінці у Twitter, передає Укрінформ.

На початку лютого влада штату Вікторія дозволили організаторам приймати не більше 30 тисяч глядачів на день протягом першого тижня змагань.

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Як повідомлялося, перша "ракетка" України Еліна Світоліна стартує на Australian Open у вівторок, 9 лютого.

Фото: twitter.com/AustralianOpen.