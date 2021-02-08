Стаховський дав бій Лайовичу на старті Australian Open

Стаховський дав бій Лайовичу на старті Australian Open

Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський не зміг у понеділок подолати перше коло турніру серії Grand Slam Australian Open, що розпочався у Мельбурні. 

Киянин (№201 ATP) у трисетовому поєдинку поступився Душану Лайовичу (26) із Сербії - 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 3 години 27 хвилин.

У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Лайович зустрінеться із представником Казахстану Олександром Бубликом (45).

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Загальний призовий фонд Australian Open-2021 становить 71 млн 500 тис австралійських доларів.

Фото: tennisworldusa.org.

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