Стаховський дав бій Лайовичу на старті Australian Open
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський не зміг у понеділок подолати перше коло турніру серії Grand Slam Australian Open, що розпочався у Мельбурні.
Киянин (№201 ATP) у трисетовому поєдинку поступився Душану Лайовичу (26) із Сербії - 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 3 години 27 хвилин.
У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Лайович зустрінеться із представником Казахстану Олександром Бубликом (45).
Загальний призовий фонд Australian Open-2021 становить 71 млн 500 тис австралійських доларів.
Фото: tennisworldusa.org.