Стаховський дав бій Лайовичу на старті Australian Open

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг у понеділок подолати перше коло турніру серії Grand Slam Australian Open, що розпочався у Мельбурні.

Киянин (№201 ATP) у трисетовому поєдинку поступився Душану Лайовичу (26) із Сербії - 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6, передає Укрінформ. Суперники провели на корті 3 години 27 хвилин. У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Лайович зустрінеться із представником Казахстану Олександром Бубликом (45). Читайте також: Марта Костюк програла в першому колі Australian Open Загальний призовий фонд Australian Open-2021 становить 71 млн 500 тис австралійських доларів. Фото: tennisworldusa.org.