Марта Костюк програла в першому колі Australian Open

У Мельбурні стартував турнір серії Grand Slam Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу.

Українка Марта Костюк після першого кола залишає змагання в одиночному розряді, поступившись у двох сетах посіяній під 32-м номером росіянці Вероніці Кудерметовій - 2:6, 6:7 (5:7), передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 20 хвилин.

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Нагадаємо, що на Australian Open Марта Костюк також заявлена в парній сітці разом з Олександрою Соснович з Білорусі.

Фото: WTA / Jimmie48 Photography.