Українські тенісистки отримали суперниць у парному розряді Australian Open

Відбулося жеребкування в парній сітці турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який стартує в Мельбурні в понеділок, 8 лютого.

У жіночому парному розряді виступлять чотири представниці України, передає Укрінформ.

Марта Костюк та Олександра Соснович з Білорусі в першому колі зустрінуться з німкенею Моною Бартель і Чжу Лінь з Китаю.

Посіяні під 13-м номером Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії на старті зіграють проти японсько-американського дуету Макото Ніномія - Сабріна Сантамарія.

Катерина Бондаренко і Надія Кіченок у своєму першому матчі зійдуться з Марі Боузковою з Чехії та іспанкою Сарою Соррібес-Тормо.

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Australian Open триватиме до 21 лютого.