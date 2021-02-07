Світоліна зіграє на головному корті Australian Open у вівторок

Турнір серії Grand Slam Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу в Мельбурні стартує в понеділок, 8 лютого.

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна почне свій виступ у другий ігровий день змагань, 9 лютого, матчем на головному корті турніру Rod Laver Arena, передає Укрінформ.

Зустріч Світоліної проти чешки Марі Боузкової відбудеться у вівторок другим запуском. Початок ігрового дня о 02.00 за київським часом.

Читайте також: Костюк і Стаховський зіграють в перший день Australian Open

Нагадаємо, Марта Костюк і Сергій Стаховський вийдуть на корти Australian Open 8 лютого.

Фото: Getty Images.