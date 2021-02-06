Костюк і Стаховський зіграють в перший день Australian Open

Турнір серії Grand Slam Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу в Мельбурні стартує в понеділок, 8 лютого.

Як повідомляє пресслужба Australian Open, у перший ігровий день змагань матчі проведуть учасники верхньої половини сітки в чоловічого одиночному розряді і нижньої половини - в жіночому одиночному розряді, передає Укрінформ.

Таким чином, 8 лютого на корти вийдуть українці Сергій Стаховський, який зустрінеться з сербом Душаном Лайовичем, і Марта Костюк - проти росіянки Вероніки Кудерметової. Перша «ракетка» України Еліна Світоліна, яка потрапила у верхню половину сітки жіночого турніру, стартуватиме матчем проти Марі Боузкової з Чехії 9 лютого.

Australian Open триватиме до 21 лютого.