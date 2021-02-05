Світоліна на тай-брейку поступилася Мертенс на турнірі WTA в Мельбурні

Перша "ракетка" України №5 світового рейтингу Еліна Світоліна не змогла у п'ятницю вийти до півфіналу турніру WTA Gippsland Trophy в Мельбурні (Австралія) із призовим фондом 565 тис 530 долл.

В 1/4 фіналу українська тенісистка на тай-брейку у вирішальному сеті програла Елізе Мертенс з Бельгії (№20 WTA) - 3:6, 7:5, 6:10, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 57 хвилин. У другій партії Еліна спочатку поступалася 2:5, потім відіграла кілька матчболів за рахунку 4:5.

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У півфіналі опоненткою Мертенс буде третя "ракетка" світу японка Наомі Осака. Другу пару склали Катерина Александрова (Росія, 33) та Кая Канепі (Естонія, 94).

Gippsland Trophy триватиме до 6 лютого.

Фото: Getty Images.