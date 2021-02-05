Визначилися суперниці Світоліної і Костюк у першому колі Australian Open

Організатори першого в сезоні турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу провели жеребкування основної сітки турніру в жіночому одиночному розряді.

Як інформує офіційний сайт Australian Open, перша «ракетка» України Еліна Світоліна отримала п'ятий номер «посіву» і в першому колі зіграє проти Марі Боузкової з Чехії (№52), а Марта Костюк (№78) на старті турніру зустрінеться з росіянкою Веронікою Кудерметовою, посіяною під 32-м номером, передає Укрінформ.

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Для Світоліної це дев'ятий виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії. Еліна двічі грала у чвертьфіналі турніру (2018, 2019), а минулого сезону дійшла до третього кола, програвши майбутній фіналістці іспанці Гарбіньє Мугурусі.

Костюк вдруге зіграє в основній сітці Australian Open. У 2018 році Марта успішно пройшла кваліфікацію і зіграла в третьому колі, програвши Світоліній.

Старт Australian Open запланований на 8 лютого. Турнір триватиме до 21 лютого.

На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).