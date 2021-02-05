Стаховський зустрінеться з Лайовичем на старті Australian Open
Укрінформ
Українець Сергій Стаховський вперше з 2016 року зіграє в основній сітці турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У стартовому колі Australian Open-2021 жереб звів Стаховського з посіяним під 23-м номером сербом Душаном Лайовичем, передає Укрінформ.
Суперники чотири рази зустрічалися в очних протистояннях, три з яких виграв Стаховський.
Australian Open пройде в Мельбурні з 8 по 21 лютого.
Фото: Getty Images.