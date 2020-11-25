«Боруссія» (М) - «Шахтар» (Д). Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами менхенгладбахської «Боруссії» та донецького «Шахтаря».

«Боруссія» (Менхенгладбах) - «Шахтар» (Донецьк)

0:0

25 листопада 2020 року. Менхенгладбах (Німеччина). «Боруссія-Парк». Початок о 22.00. Температура +8С.

Ласкаво просимо до німецького міста Менхенгладбах на поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться місцева «Боруссія» і донецький «Шахтар».

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Стартові склади:

«Боруссія» - .

Головний тренер - Марко Розе (Німеччина).

«Шахтар» - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Джюнейт Чакир (Туреччина).

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів італійський «Інтер» в Мілані зіграє з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 5 очок, «Шахтар» - 4, «Реал» - 4, «Інтер» - 2.