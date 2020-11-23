Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів «Боруссія» - «Шахтар»

25 листопада футболісти донецького "Шахтаря" у гостях зіграють матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти немейцкого клубу "Боруссія" (Менхенгладбах).

У цьому поєдинку букмекери віддають явну перевагу господарям поля, передає Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill ставки на перемогу "Боруссії" приймає з коефіцієнтом 1,50, на нічию - 4,33, на виграш української команди - 6,50.

У трьох стартових турах "Боруссія" зіграла унічию на виїзді з міланським "Інтером" (2:2), удома - з мадридським "Реалом" (2:2), а після цього розгромила у Києві "Шахтар" (6:0). Донеччани, окрім останньої прикрої поразки, мають два гідні результати - перемога у Мадриді над "Реалом" (3:2) та нічию у столиці України в матчі з "Інтером" (0:0).

В іншому поєдинку 4-го туру групи B ЛЧ у Мілані зіграють "Інтер" та "Реал".

Турнірне становище після трьох турів: "Боруссія" - 5 очок; "Шахтар" - 4; "Реал" - 4, "Інтер" - 2.

На зустрічі "Боруссія" - "Шахтар" працюватимуть турецькі судді. Головний арбітр - Джюнейт Чакир, асистенти на лініях - Бахаттин Дуран та Тарік Енгюн, четвертий рефері - Халіл Мелер.

Матч пройде у середу на стадіоні "Боруссія-Парк" у Менхенгладбаху й розпочнеться о 19.55 за київським часом. Поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

Фото: ua-football.com.