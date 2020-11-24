«Динамо» програло «Барселоні» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти київського «Динамо» провели поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "біло-сині" вдома поступилися іспанській «Барселоні».

Матч «Динамо» - «Барселона» на НСК «Олімпійський» завершився з рахунком 0:4, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів стали Серджіно Дест (52-а хвилина), Мартін Брейтуейт (57, 70, з пенальті) та Антуан Грізманн (90+2).

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський «Ювентус» в Турині взяв гору над угорським «Ференцварошем» з Будапешта - 2:1.

Турнірне становище після чотирьох турів: «Барселона» - 12 очок, «Ювентус» - 9, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

«Барселона» і «Ювентус» достроково вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Наступний матч «Динамо» проведе 2 грудня проти «Ювентуса» в Турині.

Результати інших поєдинків вівторка:

група Е: «Ренн» (Франція) - «Челсі» (Англія) - 1:2, «Краснодар» (Росія) - "Севілья" (Іспанія) - 1:2;

група F: "Лаціо" (Італія) - «Зеніт» (Росія) - 2:1, «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) - «Брюгге» (Бельгія) - 3:0;

група H: «Манчестер Юнайтед» (Англія) - «Істанбул ББ» (Туреччина) - 4:1, «Парі Сен-Жермен» (Франція) - «РБ Лейпциг» (Німеччина) - 1:0.