«Динамо» (Київ) - «Барселона». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського «Динамо» та іспанської «Барселони».

«Динамо» (Київ) - «Барселона»

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24 листопада 2020 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 22.00. Температура +4С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться київське «Динамо» та іспанська "Барселона".

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Стартові склади:

"Динамо» - .

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

«Барселона» - .

Головний тренер - Рональд Куман (Голландія).

Арбітр - Матей Юг (Словенія).

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський «Ювентус» в Турині зустрічається з угорським «Ференцварошем» з Будапешта.

Турнірне становище після трьох турів: «Барселона» - 9 очок, «Ювентус» - 6, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Фото: Getty Images.