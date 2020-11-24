«Динамо» (Київ) - «Барселона». Текстова трансляція
Укрінформ
Онлайн-трансляція матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського «Динамо» та іспанської «Барселони».
«Динамо» (Київ) - «Барселона»
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24 листопада 2020 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 22.00. Температура +4С.
Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться київське «Динамо» та іспанська "Барселона".
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Стартові склади:
"Динамо» - .
Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).
«Барселона» - .
Головний тренер - Рональд Куман (Голландія).
Арбітр - Матей Юг (Словенія).
В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський «Ювентус» в Турині зустрічається з угорським «Ференцварошем» з Будапешта.
Турнірне становище після трьох турів: «Барселона» - 9 очок, «Ювентус» - 6, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.
Фото: Getty Images.