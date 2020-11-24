Сьогодні «Динамо» приймає «Барселону» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти київського «Динамо» у вівторок, 24 листопада, проведуть поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «біло-сині» вдома зіграють з віцечемпіоном Іспанії каталонською «Барселоною».

Матч «Динамо» - «Барселона» покаже телеканал «Футбол 1». Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 22.00.

Зустріч, яка пройде на столичному НСК «Олімпійський», обслуговуватиме бригада арбітрів зі Словенії на чолі з Матеєм Югом.

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський «Ювентус» в Турині зіграє з угорським «Ференцварошем» з Будапешта.

Турнірне становище: «Барселона» - 9 очок, «Ювентус» - 6, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Три тижні тому на виїзді кияни мінімально поступилися каталонцям - 1:2.

Напередодні домашнього протистояння з «Барселоною» в лазареті «Динамо» через коронавірус опинилися Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Жерсон Родрігес, Олександр Сирота, Міккель Дуелунн, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Ледньов, Артем Шабанов, Олександр Андрієвський, а через травми - Микита Бурда, Олександр Тимчик, Володимир Костевич, Назарій Русин і Томаш Кендзьора.

«Барселона» у свою чергу через гарну турнірну ситуацію дала відпочинок Ліонелю Мессі та Френкі де Йонгу. А ще в Києві у складі каталонців не зіграє Жерар Піке, який отримав серйозну травму минулої суботи у матчі Ла Ліги проти мадридського «Атлетико».

Зазначимо, що команди зустрічаються в єврокубках удванадцяте. Тричі вигравали кияни, сім перемог у «Барселони», ще раз поєдинок завершився внічию. Останні успіхи української команди датовані 1997 роком - тоді на груповому етапі Ліги чемпіонів «Динамо" на чолі з Валерієм Лобановським двічі виявилося сильнішим: 3:0 у Києві і 4:0 в Барселоні.

Фото: sport.24tv.ua.