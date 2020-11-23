Луческу: Нам важливо перемогти «Барселону»

24 листопада футболісти київського "Динамо" проведуть домашній поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА проти іспанської "Барселони".

Пыд час сьогоднішньої традиційної передматчевої пресконференції головний тренер динамівців Мірча Луческу зазначив, що у завтрашній зустрічі важливо здобути перемогу, передає Укрінформ.

"Ми хочемо перемогти завтра. Це буде гра двох команд зі своєю філософією, ресурсами, ігровими ідеями. Для "Динамо" дуже важливо перемогти. Згадую 2004 рік, коли Мессі розпочинав у "Барселоні". Я із "Шахтарем" грав у Лізі чемпіонів, Ми перемогли їх - 2:0. Там була дуже хороша команда. Іньєста, Хаві виступали. Ми виграли, і був великий поштовх у розвитку футболу в Україні", - підкреслив Луческу.

Він також розповів про існуючі кадрові продлеми у команді.

"Сидорчук поки не провів жодного тренування. Він був відсутній. Учора отримали негативний результат, сьогодні він проходить медогляд і лише має розпочати тренування. Футболісти дуже важко відходять після коронавірусу. Минулого тижня повернулися сім чоловік, з яких 6 грали проти "Інгульця". Дуже складно з точки зору підготовки. Гравці приходять дуже ослабленими. Щоб вони здобули форму, треба по-іншому будувати тренувальний процес. Сидорчук та Циганков лише вчора увечері отримали негативні тести. У кращому випадку, Циганков підготується до суботнього матчу у чемпіонаті, оскільки Сидорчук дискваліфікований", - зазначив наставник "Динамо".

Як повідомляв Укрінформ, зустріч "Динамо" - "Барселона" пройде у вівторок на київському НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22.00.

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" у Турині зіграє з угорським "Ференцварошем" з Будапешта.

Турнірне становище: "Барселона" - 9 очок, "Ювентус" - 6, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Фото: dynamo.kiev.ua.