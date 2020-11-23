Куман: Ситуація у Лізі чемпіонів дозволяє відпочити Мессі і де Йонгу

Головний тренер футболістів іспанського клубу "Барселона" Роналд Куман прокоментував відсутність у заявці на матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" Ліонеля Мессі та Френкі де Йонга.

Наставник каталонцеа зазначив, що цьому сприяє конфортна ситуація у турнірній таблиці, повідомляє ФК "Барселона" на сторінці у Twitter.

"У нас кілька гравців відсутні через травми. Ми також вирішили не брати на матч із "Динамо" Ліонеля Мессь та Френкі де Йонга, бо ситуація в Лізі чемпоінов досить комфортна. Ці два гравці потребують відпочинку, адже вони провели багато матчів. Нині слушний момент, аби надати їм відпочинок", - сказав Куман.

Зустріч "Динамо" - "Барселона" пройде на київському НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22.00.

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" у Турині зіграє з угорським "Ференцварошем" з Будапешта.

Турнірне становище: "Барселона" - 9 очок, "Ювентус" - 6, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Фото: fcbarcelonanoticias.com.