Мессі не потрапив до заявки «Барселони» на матч із «Динамо»

Іспанський футбольний клуб "Барселона" оголосив заявку на матч 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

У київському поєдинку не зіграють Ліонель Мессі, а також травмовані Серхіо Бускетс і Жерар Піке, повідомляє пресслужба "Барселони" на сторінці у Twitter.

Заявка "Барселони" на матч із "Динамо":

воротарі - тер Штеген, Нето, Пенья;

захисники - Дест, Ленгле, Альба, Роберто, Фірпо, Мінгуеса;

півзахисники - Аленья, Пьянич, Пуч, Коутіньйо, Педрі, Матеус.

нападники - Грізманн, Брейтвейт, Дембеле, Трінкау.

Зустріч "Динамо" - "Барселона" пройде на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22.00.

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" у Турині зіграє з угорським "Ференцварошем" з Будапешта.

Турнірне становище: "Барселона" - 9 очок, "Ювентус" - 6, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Фото: goal.com.