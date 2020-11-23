Мессі не потрапив до заявки «Барселони» на матч із «Динамо»
У київському поєдинку не зіграють Ліонель Мессі, а також травмовані Серхіо Бускетс і Жерар Піке, повідомляє пресслужба "Барселони" на сторінці у Twitter.
Заявка "Барселони" на матч із "Динамо":
воротарі - тер Штеген, Нето, Пенья;
захисники - Дест, Ленгле, Альба, Роберто, Фірпо, Мінгуеса;
півзахисники - Аленья, Пьянич, Пуч, Коутіньйо, Педрі, Матеус.
нападники - Грізманн, Брейтвейт, Дембеле, Трінкау.
Зустріч "Динамо" - "Барселона" пройде на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22.00.
В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" у Турині зіграє з угорським "Ференцварошем" з Будапешта.
Турнірне становище: "Барселона" - 9 очок, "Ювентус" - 6, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.
Фото: goal.com.