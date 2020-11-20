Букмекери дали прогноз на матч «Динамо» - «Барселона» в Лізі чемпіонів УЄФА
Укрінформ
У груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА наступного тижня відбудуться поєдинки четвертого туру.
Футболісти київського «Динамо» (група G) 24 листопада на своєму полі зійдуться з іспанською «Барселоною», передає Укрінформ.
Букмекери вважають каталонський клуб фаворитом матчу.
Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Динамо» коефіцієнтом 7,00, нічию - 5,50, перемогу «Барселони» - 1,33.
Зустріч «Динамо» - «Барселона» на столичному НСК «Олімпійський» розпочнеться о 22.00.
В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський «Ювентус» в Турині зіграє з угорським «Ференцварошем» з Будапешта.
Турнірне становище: «Барселона» - 9 очок, «Ювентус» - 6, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.
Фото: ФК "Барселона".