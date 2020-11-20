Київське "Динамо" залишилось без 15 гравців через коронавірус і травми

Станом на п'ятницю, 20 листопада, кількість футболістів, які не можуть зіграти за київське «Динамо» в найближчому матчі, досягло 15-ти чоловік.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", до травмованим Микити Бурди, Олександру Тимчику, Володимиру Костевичу додалися Назарій Русин (операція на ключиці) і Томаш Кендзьора (травма гомілковостопного суглобу в матчі збірної Польщі), передає Укрінформ.

Унаслідок позитивних тестів, а також необхідного відновного періоду після перенесеного коронавірусу для тих, чиї тести показали негативний результат, не можуть грати Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Жерсон Родрігес, Олександр Сирота, Міккель Дуелунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Ледньов, Артем Шабанов, Олександр Андрієвський.

Найближчий матч «Динамо» має зіграти в суботу, 21 листопада, проти «Інгульця» в 10-му турі Прем'єр-ліги України (УПЛ).