«Динамо» і «Барселона» зіграють у Києві без глядачів

Матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського "Динамо" і іспанської "Барселони" на столичному стадіоні НСК "Олімпійський" пройде без уболівальників.

Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", через складну епідеміологічну ситуацію в Києві продовжують діяти обмеження на проведення масових заходів, в тому числі футбольних матчів, передає Укрінформ.

"Міністерство охорони здоров'я України вважає неможливим залучення глядачів на матч "Динамо" - "Барселона", тому за правилами безпеки і відповідно до медичного протоколу, вболівальники на стадіон не будуть допускатися", - йдеться в заяві ФК "Динамо".

Нагадаємо, поєдинок "Динамо" - "Барселона" відбудеться 24 листопада, а до цього кияни зіграють матч у Прем'єр-лізі України проти "Інгульця", який запланований на 21 листопада.