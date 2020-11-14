«Динамо» оштрафували за недотримання вимог УЄФА на матчі з «Ювентусом»

УЄФА оштрафував київський футбольний клуб "Динамо" на суму 5 тисяч євро за недотримання протиепідемічних правил уболівальниками, які були допущені на НСК "Олімпійський" на матч 1-го туру Ліги чемпіонів проти італійського "Ювентуса".

Відзначається відсутність масок та порушення соціального дистанціювання, повідомляє офіційний сайт УЄФА. ФК "Динамо" також штрафували за заблоковані проходи на стадіоні. Сума склала 14 тисяч євро. Читайте також: УЄФА дискваліфікував Каштру на один матч Ліги чемпіонів Загальний штраф (19 тисяч євро) український клуб має сплатити протягом 90 днів. Фото: ukrinform.ua.