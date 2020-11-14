УЄФА дискваліфікував Каштру на один матч Ліги чемпіонів

Союз европейськйх футбольних асоціацій покарав головного тренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру одним матчем дискваліфікації за затримку початку зустрічі 2-го туру Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Португальський наставник українського клубу покараний за те, що у нього вже було аналогічне порушення у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга" у серпні нинішнього року. Тоді він отримав один матч дискваліфікації умовно з річним випробувальним терміном. Після порушення проти "Інтера" це покарання вступило в силу.

Каштру також зобов'язаний виплатити 5 тисяч євро, а "Шахтар" - 15 тисяч євро.

Португальський тренер не зможе бути присутнім на тренерській лаві "Шахтаря" у матчі-відповіді проти менхенгладбахської "Боруссії" 25 листопада.

Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте та італійський клуб отримали умовні покарання за затримку початку зустрічі.

Фото: shakhtar.com.