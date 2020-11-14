УЄФА дискваліфікував Каштру на один матч Ліги чемпіонів

УЄФА дискваліфікував Каштру на один матч Ліги чемпіонів

Укрінформ
Союз европейськйх футбольних асоціацій покарав головного тренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру одним матчем дискваліфікації за затримку початку зустрічі 2-го туру Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. 

Португальський наставник українського клубу покараний за те, що у нього вже було аналогічне порушення у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга" у серпні нинішнього року. Тоді він отримав один матч дискваліфікації умовно з річним випробувальним терміном. Після порушення проти "Інтера" це покарання вступило в силу.

Каштру також зобов'язаний виплатити 5 тисяч євро, а "Шахтар" - 15 тисяч євро.

Португальський тренер не зможе бути присутнім на тренерській лаві "Шахтаря" у матчі-відповіді проти менхенгладбахської "Боруссії" 25 листопада.

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Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте та італійський клуб отримали умовні покарання за затримку початку зустрічі.

Фото: shakhtar.com.

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