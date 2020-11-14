Велика Британія хоче прийняти усі матчі футбольного Євро-2020 - ЗМІ

Усі поєдинки чемпіонату Європи з футболу-2020 можуть пройти у Великій Британії.

Футбольна асоціація Англії (FA) веде відповідні переговори з УЄФА, повідомляє Daily Mail.

"FA веде переговори з УЄФА про те, щоб Велика Британія стала наступного літа єдиною господаркою перенесеного Євро-2020 Зростає впевненість у тому, що на матчі будуть допущені уболівальники", - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що через пандемію коронавірусу вивчаються альтернативні варіанти замість проведення турніру в 11-ти країнах.

Додамо, що з британських збірних на Євро-2020, яке перенесено на 2021 рік (11 червня - 11 липня), виступлять Англія, Вельс та Шотландія. Північна Ірландія у плей-офф програла Словаччині.

Фото: eurosport.ru.