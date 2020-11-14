Матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - України розсудять греки

Матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - України розсудять греки

Укрінформ
На футбольному поєдинку заключного туру групового раунду Ліги націй Швейцарія - Україна працюватиме суддівська бригада із Греції.

Головним арбітром виступить 41-річний Тасос Сідіропулос, передає Укрінформ. 

На лініях Сідіропулосу допомагатимуть Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс. Четвертий рефері - Васіліс Фотіас.

Матч Швейцарія - Україна пройде 17 листопада у Люцерні.

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Турнірне становище команд у квартеті А4 Ліги націй після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: epo.gr.

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